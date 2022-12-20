الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على موعد وتفاصيل أغنية هاني شاكر الجديدة «فرق في الإحساس»

انتهى الفنان هاني شاكر، من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان «فرق في الإحساس» استعدادا لطرحها مساء غد الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة. 

“فرق فى الإحساس” من كلمات إسماعيل رأفت وألحان وليد سعد ومن توزيع خالد نبيل، ومن المفترض طرحها على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعد أغنية “فرق فى الإحساس” واحدة من أغاني ألبوم هاني شاكر الجديد الذى أعلن عن التحضير له عقب تركه لنقابة المهن الموسيقية، وانتهى من تسجيل معظم أغانيه.

وكان قد كشف الفنان هاني شاكر، سر اللوك الغامض في الصورة التي ظهر بها الفترة الماضية، قائلا: «هي مقدمة لأغنية جديدة ستكون في الأسواق خلال الأيام القادمة».

وأضاف: «الصورة فيها غموض إلى حد ما، مقدمة لأغنية بعنوان فرق في الإحساس سيتم طرحها بالأسواق قريبًا، من ألحان وليد سعد، وكلمات إسماعيل رأفت».

وأوضح أن صاحب فكرة اللوك الجميل نضال هاني، وهو صاحب فكرة لوك أغنية «لو سمحتوا»، لافتًا إلى أن الفنان يحتاج أن يكون متجددا، حتى يستمر في ظل وجود السوشيال ميديا التي تريد الاختلاف.

 

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وائل لطفي

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