الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يُطارد الأهلى برباعية فى شباك حرس الحدود

زيزو
زيزو

اكتسح الزمالك نظيره حرس الحدود برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 20 نقطة في وصافة الدوري خلف الأهلي المتصدر بنقطتين، بينما وقع الحرس في المركز الأخير بـ3 نقاط.

الشوط الأول

الزمالك سيطر على مجريات الشوط وسط تراجع من حرس الحدود ومحاولات على استحياء.

هدف الشوط الوحيد سجله يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 15، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك محمد فوزي.

وكاد حرس الحدود يتعادل في الدقيقة الأخيرة من انفراد مؤمن عوض الذي وضع الكرة من فوق محمد عواد، لكنها مرت بجواره بعد تمريرة رائعة من مصطفى زيكو.

الشوط الثاني


واصل الزمالك سيطرته وزاد غلة أهدافه إلى ثلاثة أهداف في الشوط.

وبدأ أحمد السيد "زيزو" مبكرًا التسجيل لصالح الفارس الأبيض في الدقيقة 55، بعدما انفرد بمرمى حارس الحدود وسجل الكرة على يمينه.

هدف الزمالك الثالث أحرزه شيكابالا في الدقيقة 78 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، باغتت حارس الحرس محمد فوزي وتسكن شباكه.

وفي الدقيقة 88 ضاعف زيزو النتيجة بالهدف الرابع، من تكملة في المرمى لركلة جزاء سددها وتصدى لها محمد فوزي حارس حرس الحدود.

تشكيل حرس الحدود 


حراسة المرمى: محمد السيد فوزي.

خط الدفاع: مؤمن عوض ومحمود بن والي، وإسلام عبدالله وأحمد شديد قناوي.

خط الوسط: مصطفى جمال وأحمد فليكس، ومصطفى صبحي ومصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمد ممدوح ووجيه عبدالحكيم.

 

أما تشكيل الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا فكان كالآتي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالغني- مصطفى الزناري- حسام عبدالمجيد-أحمد فتوح.

خط الوسط: عمر جابر-  محمد أشرف "روقا"- إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

 

الزمالك حرس الحدود الدوري برباعية الاهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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