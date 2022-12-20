«صديق» يكشف أهم التحديات التي واجهتهم بعد تغيير اسم صندوق تطوير العشوائيات

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق تم تغييره من تطوير المناطق العشوائية، إلى صندوق التنمية الحضرية، لأن التنمية هي القضية الأساسية، وغيرنا اسمنا حتى يكون لدينا شمول في التنمية، لأننا كنا محصورين في العشوائيات فقط واستغلينا دعم القيادات السياسية وطورنا من أنفسنا.

أهم التحديات التي واجهتهم

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم دراسة استكمال تطوير الأسواق العشوائية، والمناطق غير الآمنة، وكذلك غير المخططة، وتم إضافة أماكن أخرى منها تطوير المناطق التاريخية وعواصم المدن، والاستخدام الخاطئ داخل المدن مثل بناء المصانع وسط المباني، وكل هذه التحديات كانت تمثل ما دون الصفر في الاستثمار.

وأكد أن التنمية الحضرية، تشمل كل هذه الأشياء وبدأنا نعمل أولا على التطوير وخلق فرص وتنمية داخل المجتمع حتى لا يحدث تداخل بيننا وبين الجهات الأخرى فالمحور الأول الريف والذي تتولاه وزارة التنمية المحلية مع مبادرة حياة كريمة، والمدن الجديدة، تتولاها هيئة التنمية العمرانية، والمدن القائمة دخلنا بالعمل على تصميماتها.