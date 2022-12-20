مغاوري يكشف أهمية كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

قال صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى النسخة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، المنعقد بالبحر الميت في الأردن اليوم، عكست أهمية مصر الداعمة لجهود ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقتها.

وأضاف مغاوري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذا المؤتمر، عكست مفهوم مصر لتحقيق الاستقرار والأمن في هذه المنطقة.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ركز في كلمته على العديد من المعاني والمحاور؛ أهمها دعم مصر للجهود الدؤوبة لترسيخ مفهوم الأمن والوطن في العراق، إلى جانب أن مصر تدعم حق الشعب العراقي في الاستقرار وإطلاق مشروعات إعادة الإعمار لتحقيق التنمية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسالة للشعب العراقي، مفادها أنه على ثقة بقدرة الشعب العراقي على تحقيق الأمن والاستقرار في بلاده بما يتوائم مع حضارة العراق العريقة، وبما يحقق تطلعات الشعب العراقي في الاستقرار والأمن.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ركز على أهمية الدولة الوطنية، وهو ما يؤكد سياسة مصر الراسخة بأهمية تعزيز الدولة الوطنية وسيادة القانون.