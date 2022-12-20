هبة السويدى: الرئيس السيسى يولى اهتمامًا خاصًا بقضايا الحروق

قالت الدكتورة هبة السويدي، رئيس ومؤسس مؤسسة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، إن قضايا الحروق أصبحت من أكبر القضايا التي تهتم بها الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

نصف مليون ضحية للحروق سنويًا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن التحدي الأول لهم كان أن تعرف الناس أن حالات الحروق تصل إلى نصف مليون ضحية سنويًا يتوفى منهم 60% بسبب عدم وجود أماكن لعلاجهم وأن وضعهم على قوائم الانتظار غير ممكن.

وتابعت، أنه في بداية الأمر الناس لم تستوعب قضية الحروق، وكان هناك تنمر عليها وعلى الحالات، رغم أنهم لم يكشفوا عن أي حالات، ولكن اليوم حالات الحروق تعالج والناس بدأت تشعر بهم، واليوم قدمت المؤتمر لماراثون زايد الخيري بالإسكندرية، رغدة إحدى الناجيات من الحروق، وأصبح هناك تفاعل معهم والناس أصبحت أكثر وعيًا بالقضية.

وأكدت أنه بداية مع افتتاح المستشفى ستدعو الناس لرؤية أحدث التقنيات بها وليس تصميم المبنى فقط حتى نضمن للحالات أفضل علاج وألا يتعرضوا لأي أذى أو نقل عدوى.