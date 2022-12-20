الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هبة السويدى: الرئيس السيسى يولى اهتمامًا خاصًا بقضايا الحروق

الدكتورة هبة السويدي
الدكتورة هبة السويدي

قالت الدكتورة هبة السويدي، رئيس ومؤسس مؤسسة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، إن قضايا الحروق أصبحت من أكبر القضايا التي تهتم بها الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

نصف مليون ضحية للحروق سنويًا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن التحدي الأول لهم كان أن تعرف الناس أن حالات الحروق تصل إلى نصف مليون ضحية سنويًا يتوفى منهم 60% بسبب عدم وجود أماكن لعلاجهم وأن وضعهم على قوائم الانتظار غير ممكن.

وتابعت، أنه في بداية الأمر الناس لم تستوعب قضية الحروق، وكان هناك تنمر عليها وعلى الحالات، رغم أنهم لم يكشفوا عن أي حالات، ولكن اليوم حالات الحروق تعالج والناس بدأت تشعر بهم، واليوم قدمت المؤتمر لماراثون زايد الخيري بالإسكندرية، رغدة إحدى الناجيات من الحروق، وأصبح هناك تفاعل معهم والناس أصبحت أكثر وعيًا بالقضية. 

وأكدت أنه بداية مع افتتاح المستشفى ستدعو الناس لرؤية أحدث التقنيات بها وليس تصميم المبنى فقط حتى نضمن للحالات أفضل علاج وألا يتعرضوا لأي أذى أو نقل عدوى. 

هبه السويدي الحروق الرئيس الدولة القضايا مستشفى اهل مصر

مواد متعلقة

مؤسسة أهل مصر للتنمية تطلق حملة (عايزينهم أحسن مننا) لمواجهة التنمر ضد الناجين من حوادث الحروق بالمدارس

عمرو وهبة يزور مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان

40 مليون جنيه من مؤسسة البنك التجاري الدولي-مصرCIB Foundation لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

إجراء 666 تدخلًا جراحيًا في مجال الحروق والتجميل بمجمع الإسماعيلية الطبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

الكهرباء: إجمالي قدرات الطاقات المتجددة تبلغ 10,008 جيجاوات

«الدستور» تكشف ما يحدث فى السوق الموازية للدولار

شيكابالا يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام حرس الحدود فى الدورى

«المصرية لنقل الكهرباء» تكشف عن خطوات تقليل نسب الفقد فى الشبكات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

صور

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية