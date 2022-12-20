الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني: الشعب الجمهوري استحدث 19 لجنة موازية للجان الحوار الوطني

النائب محمد عمارة
النائب محمد عمارة

قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحزب استحدث 19 لجنة موازية للجان الحوار الوطني الشامل وذلك لإعداد وصياغة رؤية الحزب في الحوار الوطني.

وأضاف “عمارة” في تصريحات له، على هامش اجتماع لجان الحزب الفرعية الموازية للجان الحوار الوطني، أن الرؤية التي يقوم بها الحزب تتماشى مع رؤية لجان الحوار الوطني ، لافتا أن هذه اللجان عملت على إعداد الرؤية الكاملة للحزب لتقديمها إلى لجان الحوار الوطني، وخاصة أن هناك قواسم مشتركة بين اللجان الموازية في الحزب وبين لجان الحوار الوطني.

وأشار القيادى بحزب الشعب الجمهوري، أن من أبرز التوصيات داخل لجنة الشئون السياسية للحوار الوطني بالحزب هو تعديل قانون ٤٥ لسنة ٢٠١٤ الخاص بمباشرة الحقوق السياسية ونظام الانتخابات والتمثيل النيابي ونظام الاقتراع، بالإضافة أن هناك رؤى عديدة من باقي اللجان الفرعية بالحزب وذلك لإعداد الشكل النهائي لرؤية الحزب.

وقال عمارة إن لجنة الشئون السياسية اقترحت ام تجري الانتخابات مستقبليا بنظام الاقتراع الاليكترونى في كافة الاستحقاقات الانتخابية

وبادر المكتب السياسي لحزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر رئيس الحزب، بإصدار قراراً بتشكيل لجان بالحزب مُوازية للجان الفرعية بالحوار الوطنى وتكليفها بعقد اجتماعات مُكثفة طوال الشهر الجارى تستهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره في القضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطنى، وكذلك بهدف بحث كل المشكلات التي تقف في وجه المجتمع المصري، وإيجاد قواسم مشتركة مع كافة الطوائف بهدف التكامل من أجل مجابهة التحديات التي تواجهها البلاد خلال الفترة الراهنة.

جاءت ذلك بالتزامن مع انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطنى من تشكيل المحاور الرئيسية للحوار وكافة اللجان الفرعية المُنبثقة من تلك المحاور واقتراب البدء الفعلى لجلسات الحوار.

النائب محمد عمارة مجلس الشيوخ حزب الشعب الجمهوري الحوار الوطنى رؤية الحزب

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