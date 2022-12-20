استشارى تكنولوجى: إتاحة العلامة الزرقاء «بتويتر» لمن يرغب سر فشل المنصة

قال المهندس أحمد طارق، استشاري تكنولوجي، إن هناك الكثير من المنصات الإلكترونية التي تقوم الآن بمهاجمة تويتر بعد تولي "إيلون ماسك" قيادة تويتر.

التقدم التكنولوجي بالمنصات الاجتماعية

وأكد المهندس أحمد طارق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن " إيلون ماسك" مكروه بصورة كبيرة من قبل العديد من الشركات التكنولوجية بسبب تمكنه من إدارة الشركات، موضحًا: "ماسك رجل أعمال تجاري ولكن مش شاطر خالص في إدارة السوشيال ميديا".

سياسة تويتر الخاطئة

وأضاف في حديثه، أن تويتر منذ تولي "ماسك" قيادتها وهي غير متقدمة على الإطلاق بسبب إتاحتها العلامة الزرقاء بمبلغ رمزي قليل لكل من يرغب، بالرغم من أنها كانت لا تمنح سوى للمشاهير فقط.