الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

انطلاق الصالون الثالث للأحزاب المعارضة.. وحزب الاتحاد: «نتعرض لحرب ممنهجة»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الصالون الأول لأحزاب المعارضة تناول التنمية السياسية، في حين ناقش الصالون الثاني ملف حقوق الإنسان، واليوم نناقش ملف الوعي بالهوية الوطنية، خاصة وان الهويه لها آثار عظيمة تنعكس على الفرد والمجتمع.

وأضاف، في تصريحات له، أن مصر تتعرض لحرب ممنهجة لمحو أصالتها، مؤكدًا أن الهوية الوطنية مسئولية المؤسسات باعتبارها مسألة أمن قومي، مُشيرًا إلى أن الهوية الوطنية لها عناصر منها الموقع الجغرافي والتاريخ المشترك للافراد، والعلم الواحد، والحقوق المشتركة والواجبات.

جاء ذلك خلال فعاليات الصالون السياسي الثالث لأحزاب المعارضة الوطنية، والتي ينظمها حزب الاتحاد، بعنوان «نحو عقد اجتماعي جديد.. في الجمهورية الجديدة».

وتضمنت الدعوة ضرورة تبنى الأحزاب لنقاش وطني موسع حول ملامح الشخصية المصرية، وأهمية تجديد المؤسسات المعنية ببناء الإنسان المصري العصري في جمهوريته الجديدة.

حضر الفعالية كلا من “ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ورضا صقر، رئيس حزب الاتحاد ، وروفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات احزاب المعارضة الوطنية”.

رضا صقر حزب الاتحاد الصالون الأول لاحزاب المعارضة التنمية السياسية الهوية الوطنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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