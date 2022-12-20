مَن يخلف الملياردير إيلون ماسك في إدارة تويتر حال رحيله؟

بعد تصويت 57.5 % بنعم على رحيل رئيس مجلس إدارة تسلا والملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك من إدارة تويتر، بدأت تقارير أجنبية تضع احتمالات لبدائل ربما يستعين بها صاحب صفقة المنصة الزرقاء بدلاً عنه.

ورصدت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عدد من المرشحين المحتملين بدلاً عن إيلون ماسك.

جاريد كوشنر

ونُشر استطلاع ماسك بعد ساعات فقط من رؤيته في استاد لوسيل في قطر، خلال نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، وكان في المباراة إلى جانب جاريد كوشنر المستشار الرئاسي الأمريكي السابق وصهر دونالد ترامب.

وانتشرت صورهما على موقع تويتر، مما جعل البعض يرجح أن يصبح كوشنر بديلاً لماسك.

سريرام كريشنان

كريشنان، موظف سابق في Twitter و Meta و Microsoft ، هو أيضًا مستثمر وتقني ومهندس يستضيف بثًا وقناة على YouTube مع زوجته.

يقول على موقعه على الإنترنت: "أستثمر وأهتم بالتقاطع بين تكنولوجيا المستهلك والعملات المشفرة".

لديه الكثير من الاهتمامات والأفكار، التي جعلت BBC تعتقد أنه ربما سيكون ضمن الأسماء المطروحة لدى ماسك.

ديفيد ساسكس

ديفيد ساكس، المستثمر التكنولوجي ومسؤول البث الصوتي ، هو أحد الأسماء الخبيرة في الدائرة المقربة من إيلون ماسك.

شارك ساكس في بداية PayPal مع ماسك وهو عضو في ما يسمى بـ "PayPal Mafia" - مجموعة من المديرين التنفيذيين السابقين للشركة الذين أصبحوا من أصحاب المليارات من خلال تأسيس بعض الشركات التكنولوجية الأكثر نجاحًا في وادي السيليكون.

جاك دورسي

شارك مؤسس تويتر في إدارته مرتين، حيث يمكن القول إنه لا يوجد أحد يعرف المنصة أفضل من دورسي ، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2021.

كان يعمل كرئيس تنفيذي لكل من Twitter وشركة Square للدفع وكان يتعرض لضغوط من المستثمرين ، الذين شعروا أن Twitter لم يكن يحصل على التركيز الذي يحتاجه أثناء إدارته لـ Square أيضًا.

لم يخلص دورسي نفسه من تويتر فحسب، بل تخلى أيضًا عن مقعده في مجلس الإدارة - لذلك لم يكن له أي دور معروف في عهد ماسك باستثناء أنه كان داعمًا في البداية لاستيلائه على صفقة شراء المنصة.

سارة فراير

كانت فراير سابقًا المديرة المالية في سكوير، شركة المدفوعات التي أنشأها دورسي. وهي الآن الرئيسة التنفيذية لشركة Nextdoor وهي شبكة اجتماعية تتمركز حول الأحياء المحلية.

ووُصفت بأنها واحدة من "أكثر المديرين التنفيذيين احترامًا" في وادي السيليكون مع "مزيج نادر للغاية من المهارات التجارية المثبتة.

ديفيد ماركوس

عضو آخر في "PayPal Mafia"، ماركوس هو الرئيس السابق لـ PayPal وهو مقرب من ماسك، لقد كان من أوائل رواد التكنولوجيا الذين احتضنوا العملات المشفرة.

كان سابقًا مديرًا تنفيذيًا رفيع المستوى في شركة Meta الأم لفيسبوك ، حيث ترأس مشروع العملة المشفرة Diem and Messenger التابع للشركة. كان أيضًا عضوًا في مجلس إدارة Coinbase ، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة.

يدير الآن شركة Lightspark التي تركز على التشفير والتي تعمل على "توسيع قدرات" Bitcoin.

وقول BBC: "إذا كانت خطط ماسك المستقبلية لتحقيق أرباح من تويتر تتضمن دمج العملة المشفرة في المنتجات والخدمات الحالية، فقد يكون السيد ماركوس مرشحًا رائدًا".

شيريل ساندبرج

استقالت شيريل ساندبرج، التي كانت تعمل سابقًا مديرة العمليات في ميتا لمارك زوكربيرج ، من منصبها في يونيو للتركيز على عملها الخيري.

كان يُنظر إليها على أنها تحول إلى حد كبير في استراتيجية إيرادات Facebook ، وتضع المنصة لتحقيق أرباح من إعلانات الشركات الصغيرة وتتولى القيادة أثناء صعودها السريع. هل يمكن للوظيفة العليا في تويتر أن تغريها بالعودة إلى واحدة من أكبر الأدوار في وادي السيليكون؟