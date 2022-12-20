الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مَن يخلف الملياردير إيلون ماسك في إدارة تويتر حال رحيله؟

إيلون ماسك
إيلون ماسك

بعد تصويت 57.5 % بنعم على رحيل رئيس مجلس إدارة تسلا والملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك من إدارة تويتر، بدأت تقارير أجنبية تضع احتمالات لبدائل ربما يستعين بها صاحب صفقة المنصة الزرقاء بدلاً عنه.

ورصدت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عدد من المرشحين المحتملين بدلاً عن إيلون ماسك.

Elon Musk (R) and Jared Kushner

جاريد كوشنر

ونُشر استطلاع ماسك بعد ساعات فقط من رؤيته في استاد لوسيل في قطر، خلال نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، وكان في المباراة إلى جانب جاريد كوشنر  المستشار الرئاسي الأمريكي السابق وصهر دونالد ترامب.

وانتشرت صورهما على موقع تويتر، مما جعل البعض يرجح أن يصبح كوشنر بديلاً لماسك.

Sriram Krishnan

سريرام كريشنان

كريشنان، موظف سابق في Twitter و Meta و Microsoft ، هو أيضًا مستثمر وتقني ومهندس يستضيف بثًا وقناة على YouTube مع زوجته.

يقول على موقعه على الإنترنت: "أستثمر وأهتم بالتقاطع بين تكنولوجيا المستهلك والعملات المشفرة".

لديه الكثير من الاهتمامات والأفكار، التي جعلت BBC تعتقد أنه ربما سيكون ضمن الأسماء المطروحة لدى ماسك.

David Sacks

ديفيد ساسكس

ديفيد ساكس، المستثمر التكنولوجي ومسؤول البث الصوتي ، هو أحد الأسماء الخبيرة في الدائرة المقربة من إيلون ماسك.
شارك ساكس في بداية PayPal مع ماسك وهو عضو في ما يسمى بـ "PayPal Mafia" - مجموعة من المديرين التنفيذيين السابقين للشركة الذين أصبحوا من أصحاب المليارات من خلال تأسيس بعض الشركات التكنولوجية الأكثر نجاحًا في وادي السيليكون.

Jack Dorsey

جاك دورسي

شارك مؤسس تويتر في إدارته مرتين، حيث يمكن القول إنه لا يوجد أحد يعرف المنصة أفضل من دورسي ، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2021.

كان يعمل كرئيس تنفيذي لكل من Twitter وشركة Square للدفع وكان يتعرض لضغوط من المستثمرين ، الذين شعروا أن Twitter لم يكن يحصل على التركيز الذي يحتاجه أثناء إدارته لـ Square أيضًا.

لم يخلص دورسي نفسه من تويتر فحسب، بل تخلى أيضًا عن مقعده في مجلس الإدارة - لذلك لم يكن له أي دور معروف في عهد  ماسك باستثناء أنه كان داعمًا في البداية لاستيلائه على صفقة شراء المنصة.

Nextdoor CEO Sarah Friar: Don't get hung up on job titles - ABC News

سارة فراير

كانت فراير سابقًا المديرة المالية في سكوير، شركة المدفوعات التي أنشأها دورسي. وهي الآن الرئيسة التنفيذية لشركة Nextdoor وهي شبكة اجتماعية تتمركز حول الأحياء المحلية.

ووُصفت بأنها واحدة من "أكثر المديرين التنفيذيين احترامًا" في وادي السيليكون مع "مزيج نادر للغاية من المهارات التجارية المثبتة.

Libra Creator David Marcus Says He's Leaving Facebook at Year's End

ديفيد ماركوس

عضو آخر في "PayPal Mafia"، ماركوس هو الرئيس السابق لـ PayPal وهو مقرب من ماسك، لقد كان من أوائل رواد التكنولوجيا الذين احتضنوا العملات المشفرة.

كان سابقًا مديرًا تنفيذيًا رفيع المستوى في شركة Meta الأم لفيسبوك ، حيث ترأس مشروع العملة المشفرة Diem and Messenger التابع للشركة. كان أيضًا عضوًا في مجلس إدارة Coinbase ، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة.

يدير الآن شركة Lightspark التي تركز على التشفير والتي تعمل على "توسيع قدرات" Bitcoin.

وقول BBC: "إذا كانت خطط ماسك المستقبلية لتحقيق أرباح من تويتر تتضمن دمج العملة المشفرة في المنتجات والخدمات الحالية،  فقد يكون السيد ماركوس مرشحًا رائدًا".

Sheryl Sandberg

شيريل ساندبرج

استقالت شيريل ساندبرج، التي كانت تعمل سابقًا مديرة العمليات في ميتا لمارك زوكربيرج ، من منصبها في يونيو للتركيز على عملها الخيري.

كان يُنظر إليها على أنها تحول إلى حد كبير في استراتيجية إيرادات Facebook ، وتضع المنصة لتحقيق أرباح من إعلانات الشركات الصغيرة وتتولى القيادة أثناء صعودها السريع. هل يمكن للوظيفة العليا في تويتر أن تغريها بالعودة إلى واحدة من أكبر الأدوار في وادي السيليكون؟

إيلون ماسك تويتر المنصة bbc هيئة الإذاعة البريطانية استاد لوسيل في قطر نهائي كاس العالم الارجنتين

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وائل لطفي

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