الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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دبلوماسي سابق يكشف أهمية مشاركة السيسي في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد

جريدة الدستور

أوضح السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الأهمية الاستراتيجية لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد الذي يستضيفه الأردن، قائلًا، إن المشاركة المصرية تأتي في النسخة الثانية من قمة بغداد للتعاون والشراكة في إطار حرص مصر على تحقيق هدفين استراتيجيين. 

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي كريم حاتم، أن الهدف الأول يتمثل في ترسيخ وتكريث عروبة العراق، حيث يمثل البوابة الشرقية للعالم العربي، والهدف الثاني يتمثل في صياغة علاقات حسن الجوار بين الدول العربية، وتحديدًا دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الشرق الأوسط بما في ذلك مصر، مع القوى الإقليمية وتحديدًا إيران وتركيا.

وأوضح أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في النسخة الثانية من قمة بغداد للتعاون والشراكة، عكست مدى التزام مصر بتحقيق هذين الهدفين.

وأشار، إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مساندة مصر رسمياً وشعبيًا لجهود الحكومة العراقية، سواء السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي السابق، أو الحكومة الحالية، يؤكد التزام ومسؤولية مصر التاريخية تجاه العراق.

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