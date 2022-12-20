الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جمال فهمى.. مصور الجمال المصرى

جريدة الدستور

مهرجان البحر الأحمر للسينما فى دورته الأخيرة.. كان مناسبة رائعة لنتذكر المصور الفوتوغرافى الراحل جمال فهمى.. وهو واحد من صناع الجمال المصرى.. حيث سجلت الكاميرا الخاصة به لقطات خالدة لأفلام السينما المصرية سواء أثناء دوران الكاميرا أو فى كواليس تصوير الأفلام.. تميزت صوره بمستوى فنى متميز.. حيث كان التكوين الفنى لها لا يقل جمالًا عن تكوين الكادر السينمائى.. وهو واحد من الجيل الأول من المصريين الذين عملوا فى السينما بعد أن اجتذبه شقيقه الأكبر مدير التصوير عبدالعزيز فهمى لهذا العالم المثير.. ولد جمال فهمى «١٩٢٧» فى القاهرة لأب كان يعمل قاضيًا وأعجب شقيقه الأكبر عبدالعزيز فهمى بأجواء السينما وتعلم من خلال العمل مع فنان إيطالى كان يصور الأفلام الأولى فى تاريخ السينما المصرية، ومن خلاله أحب جمال فهمى أجواء السينما فى نفس الوقت الذى كان يتعلم فيه التصوير الفوتوغرافى فى مدينة الإسماعيلية مع مصور أجنبى شهير كان يحمل اسم «راؤول».. بعدها تنقل فهمى بين عدة استديوهات شهيرة يملكها ويديرها مصورون أجانب قبل أن يفتتح الاستديو الخاص به الذى كان يحمل اسم «جيمى».

بدأت علاقة فهمى بتصوير الأفلام فوتوغرافيًا من خلال إنتاج شقيقه عبدالعزيز فهمى فيلم «إجازة نصف السنة» الشهير الذى لعبت بطولته فرقة رضا.. وانطلق بعدها ليصور مشاهد مجموعة من أهم الأفلام السينمائية مثل «شىء من الخوف وعودة الابن الضال وزوجتى والكلب وغرام فى الكرنك وإسكندرية ليه وإسكندرية كمان وكمان»، وتعاون مع عدد كبير من كبار مخرجى السينما المصرية حتى وفاته فى ١٩٩١ تاركًا تراثًا جميلًا من الصور لكبار فنانينا.. آن أوان حفظها رقميًا ووضعها عبر موقع تابع لوزارة الثقافة المصرية حتى تطلع عليها الأجيال الجديدة وتفخر بتاريخها. 

 

 

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