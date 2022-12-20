الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

منعًا لإثارة البلبلة.. برلماني يُطالب بتوعية المواطنين بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب

كريم السادات
كريم السادات

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشائعات المتداولة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، تستهدف هز ثقة المواطن في الدولة والمشرع المصري، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يتهاون فى تمرير أي مشروعات قوانين من شأنها الإخلال بالدستور المصري ومخالفته، أو تمس الممتلكات العامة المصريين.

وقال كريم السادات، فى تصريحات له، إن التعديلات الجديدة على قانون هيئة قناة السويس، تستهدف مواجهة الأزمات والحالات الطارئة، خاصة بعد ما شهده العالم من أزمات متلاحقة خلال السنوات الماضية بدءً من انتشار جائحة فيروس كورونا وانتهاءً بالحرب الروسية الأوكرانية، مطالبا المصريين بضرورة تحري الدقة فى كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء محاولات جماعات الشر لإثارة البلبلة.

وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة توعية المواطنين باهمية القوانين التي يصدرها مجلس النواب، حتي لا يكون عرضة لمثل هذه الشائعات التي تستهدف النيل من شكل وقيمة المشرع المصري، مؤكدا أن الرهان دائما يكون على وعي المواطن المصري لمواجهة الأفطار المتطرفة والشائعات ودحضها فى بؤرتها.

وأكد السادات، أن قناة السويس رمز وعلم قومي بالنسبة للمصريين، وداعم أساسي للاقتصاد المصري.

النائب كريم طلعت السادات لجنة حقوق الانسان مجلس النواب الشائعات المتداولة هيئة قناة السويس الموافقة النهائية

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قناة السويس فى قلب مصر

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