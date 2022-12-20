«القاهرة الإخبارية»: القمة العربية الأردنية العراقية المصرية هدفها مواجهة التحديات

انعقدت اليوم القمة العربية ببغداد، وذلك من أجل التعاون لحماية ومساعدة العراق في الحصول على استقلاله وحريته من أي تدخل خارجي.

وقال أحمد أبو زيد، موفد القاهرة الإخبارية، إنه ورد في إحدى فقرات البيان الختامي المسألة المتعلقة بآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

الخارجية الأردنية

وأكد أحمد أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أشار اليوم في مؤتمر صحفي منذ قليل إلى آلية التعاون والعمل الثلاثي المشترك بين مصر والأردن والعراق والتي من المقرر إقامتها بالقاهرة.

التعاون العربي الثلاثي

وأضاف في حديثه، أن القمة العربية الأردنية العراقية المصرية تتضمن التعاون في الكثير من التحديات منها أمن الطاقة، الأمن الغذائي والدوائي.