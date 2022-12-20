الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: القمة العربية الأردنية العراقية المصرية هدفها مواجهة التحديات

القمة العربية ببغداد
القمة العربية ببغداد

انعقدت اليوم القمة العربية ببغداد، وذلك من أجل التعاون لحماية ومساعدة العراق في الحصول على استقلاله وحريته من أي تدخل خارجي.

وقال أحمد أبو زيد، موفد القاهرة الإخبارية، إنه ورد في إحدى فقرات البيان الختامي المسألة المتعلقة بآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق. 

الخارجية الأردنية 

وأكد أحمد أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أشار اليوم في مؤتمر صحفي منذ قليل إلى آلية التعاون والعمل الثلاثي المشترك بين مصر والأردن والعراق والتي من المقرر إقامتها بالقاهرة. 

التعاون العربي الثلاثي 

وأضاف في حديثه، أن القمة العربية الأردنية العراقية المصرية تتضمن التعاون في الكثير من التحديات منها أمن الطاقة، الأمن الغذائي والدوائي.

أحمد أبو زيد موفد القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية التعاون الثلاثي العربي مصر الاردن العراق

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