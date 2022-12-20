الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يلتقى ماكرون فى البحر الميت

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في البحر الميت بالأردن، الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش انعقاد "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول عددًا من موضوعات علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، وكذلك تبادل وجهات النظر والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن التباحث بشأن "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، مع التأكيد في هذا السياق على حرص البلدين على التعاون والتنسيق لمساعدة الجانب العراقي على تثبيت دعائم الاستقرار والأمن الداخلي في العراق الشقيق.

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