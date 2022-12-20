الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقارير: ارتفاع صادرات النفط السعودى إلى 7.773 مليون برميل يوميًا

ارشيفية
ارشيفية

كشفت تقارير صحفية ارتفاع صادرات السعودية من النفط خلال الـ 5 شهور الماضية وزادت صادرات الخام بنحو 0.7% إلى 7.773 مليون برميل يومياً في أكتوبر، في أعلى مستوى له منذ أبريل 2020، وذلك ارتفاعا من 7.721 مليون في سبتمبر.

ارتفاع في صادرات النفط السعودي خلال الـ 5 شهور الماضية 

في حين انخفض إنتاج النفط الروسي في أكتوبر الماضي، وتراجع من 107 آلاف برميل يومياً إلى 9.88 مليون برميل يومياً، كما انخفض الإنتاج العالمي من النفط 228 ألف برميل يومياً في أكتوبر بسبب تراجع الإنتاج في روسيا والسعودية وأمريكا.

في سياق منفصل، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع مجلس إدارة  الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى برئاسة الجيولوجى عادل سعيد رئيس الهيئة، وبحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأكد الملا، خلال الاجتماع أهمية العمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة في مشروع المثلث الذهبى تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية والحكومة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وبما يهيئ المناخ لسرعة تنمية المنطقة وتدفق الاستثمارات إليها وإنجاز مشروعات ذات نفع اقتصادى كبير لتحقيق أهداف الدولة المصرية من هذا المشروع القومى التنموى، على أن يعكس ذلك التحديث الكبير فى قوانين الاستثمار بمصر ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وشدد الملا على أهمية مواكبة خطط العمل بالمنطقة للمتغيرات الاقتصادية والتشريعية  والتحولات في مجال الطاقة والعمل على تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية التي سيتم إقامتها في بداية تنفيذ مشروع المثلث الذهبى، واقترح الوزير في هذا الصدد إقامة ورشة عمل متخصصة تشارك فيها كل جهات الدولة ذات الصلة بالمشروع؛ للوصول إلى نتائج ومخرجات وترجمتها الى خطط تنفيذية لسرعة تنمية المنطقة واقامة المشروعات الاستثمارية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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