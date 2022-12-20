الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تجارة التجزئة: حرصنا على توافر السلع الأساسية خلال رمضان المقبل

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أكد فيليب بجييون، المدير الإقليمي لاحدى المتاجر الكبرى لتجارة التجزئة في مصر ان قطاع تجارة التجزئة بالالتزام بقرارات الحكومة بطرح السلع الأساسية للعملاء باسعار مناسبة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى ان السلع الأساسية والتى تتضمن الأرز والمكرونة والسكر والزيت لا يوجد نقص بها وهناك مخزون منها فى متاجر تجارة التجزئة.

ولفت الى اننا نعمل بشكل وثيق مع الحكومة ممثله فى وزارة التموين والتجارة الداخلية ونلتزم بقراراتها للحفاظ على الاسعار فى ظل موجه التضخم الذى يعانى منها اقتصاديات العالم: “حرصنا علي  توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المقبل ونلتزم باسعار الارز التى اعلنت عنها الحكومة”.

وأشار إلي أن السوق المصري يعد سوقًا جيدة لضخ الاستثمارات في قطاع تجارة التجزئة ؛ الأمر الذي يشجع المتاجر القائمة للتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن مجال تجارة التجزئة بحاجة إلي التطوير دائما معلنا عن إنشاء   “مدرسة تجارة التجزئة” في مارس 2023،  والتي ستتيح  الفرصة لتوفير تعليم عالي الجودة والمساعدة في نهوض وازدهار قطاع التجزئة ، وإيجاد جيل من الشباب مؤهل للعمل في السوق المصري بقطاع تجارة التجزئة بهدف النهوض بالقطاع.

وقال انه من المخطط إنشاء المدرسة على مساحة 1000 متر مربع في المعادي بتكلفة مبدئية تصل إلى 20 مليون جنيه للمشروع.

ونوه إلي ضرورة العمل علي تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة الحكومة المصرية والتي من ضمنها  التحول لاستخدام الاكياس الصديقة للبيئة بدلا من البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي والذي  يعد توجه عالمي يساهم في الحفاظ علي البيئة ، لافتًا إلى أن مجموعة ماجد الفطيم لتجارة التجزئة بدأت اتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص من الأكياس البلاستيكية.

أعلن أنه مع بداية العام الجديد ٢٠٢٣ سيتم  تقديم خصومات تبدأ  بتخفيضات بما يترواح من  20 إلى 70% ابتداءً من 1 يناير وحتى 14 فبراير مؤكدا أن تلك التخفيضات ستشمل عروض على الأجهزة الكهربائية مثل التليفزيونات والهواتف المحمولة والثلاجات وكذلك أدوات المطابخ، وكذلك اكبر قدر من التخفيضات على السلع الأساسية.

وأشار إلى أن  توافر السلع  للمستهلكين لافتا إلي أنه لن يكون هناك اي قيود على حجم المبيعات طالما يتوافر حجم المخزون، منوها بأنه في ظل ازمة الاستيراد التي بدأت في مارس الماضي عملنا على زيادة التوجه إلى السوق المحلية حيث وصل نسبة التغطية 80% من بضائع محلية حيث تتعامل حاليا مع أكثر من 850 الموردين

ولفت إلي أنه من المقرر ضخ استثمارات  بقطاع تجارة التجزئة بنحو ٤٠٠ مليون جنيه خلال ٢٠٢٣ لتصل الي ٧٥٠ مليون جنيه  حتى ٢٠٢٥.

20 مليون جنيه 20 مليون ارة الداخلية أساس اسع استخدام اعل إفتا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

«التعليم» تُصدر قرارًا بمواصفات وضوابط ورقة المفاهيم للصفين الأول والثاني الثانوي

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

غيرة جورجينا وسحر زوجة ميسي: جميلات العالم في مونديال 2022

القبض على مسجل خطر بحوزته 23 طربة حشيش في الغربية

تجارة التجزئة: حرصنا على توافر السلع الأساسية خلال رمضان المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

صور

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية