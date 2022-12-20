تجارة التجزئة: حرصنا على توافر السلع الأساسية خلال رمضان المقبل

أكد فيليب بجييون، المدير الإقليمي لاحدى المتاجر الكبرى لتجارة التجزئة في مصر ان قطاع تجارة التجزئة بالالتزام بقرارات الحكومة بطرح السلع الأساسية للعملاء باسعار مناسبة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى ان السلع الأساسية والتى تتضمن الأرز والمكرونة والسكر والزيت لا يوجد نقص بها وهناك مخزون منها فى متاجر تجارة التجزئة.

ولفت الى اننا نعمل بشكل وثيق مع الحكومة ممثله فى وزارة التموين والتجارة الداخلية ونلتزم بقراراتها للحفاظ على الاسعار فى ظل موجه التضخم الذى يعانى منها اقتصاديات العالم: “حرصنا علي توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المقبل ونلتزم باسعار الارز التى اعلنت عنها الحكومة”.

وأشار إلي أن السوق المصري يعد سوقًا جيدة لضخ الاستثمارات في قطاع تجارة التجزئة ؛ الأمر الذي يشجع المتاجر القائمة للتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن مجال تجارة التجزئة بحاجة إلي التطوير دائما معلنا عن إنشاء “مدرسة تجارة التجزئة” في مارس 2023، والتي ستتيح الفرصة لتوفير تعليم عالي الجودة والمساعدة في نهوض وازدهار قطاع التجزئة ، وإيجاد جيل من الشباب مؤهل للعمل في السوق المصري بقطاع تجارة التجزئة بهدف النهوض بالقطاع.

وقال انه من المخطط إنشاء المدرسة على مساحة 1000 متر مربع في المعادي بتكلفة مبدئية تصل إلى 20 مليون جنيه للمشروع.

ونوه إلي ضرورة العمل علي تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة الحكومة المصرية والتي من ضمنها التحول لاستخدام الاكياس الصديقة للبيئة بدلا من البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي والذي يعد توجه عالمي يساهم في الحفاظ علي البيئة ، لافتًا إلى أن مجموعة ماجد الفطيم لتجارة التجزئة بدأت اتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص من الأكياس البلاستيكية.

أعلن أنه مع بداية العام الجديد ٢٠٢٣ سيتم تقديم خصومات تبدأ بتخفيضات بما يترواح من 20 إلى 70% ابتداءً من 1 يناير وحتى 14 فبراير مؤكدا أن تلك التخفيضات ستشمل عروض على الأجهزة الكهربائية مثل التليفزيونات والهواتف المحمولة والثلاجات وكذلك أدوات المطابخ، وكذلك اكبر قدر من التخفيضات على السلع الأساسية.

وأشار إلى أن توافر السلع للمستهلكين لافتا إلي أنه لن يكون هناك اي قيود على حجم المبيعات طالما يتوافر حجم المخزون، منوها بأنه في ظل ازمة الاستيراد التي بدأت في مارس الماضي عملنا على زيادة التوجه إلى السوق المحلية حيث وصل نسبة التغطية 80% من بضائع محلية حيث تتعامل حاليا مع أكثر من 850 الموردين

ولفت إلي أنه من المقرر ضخ استثمارات بقطاع تجارة التجزئة بنحو ٤٠٠ مليون جنيه خلال ٢٠٢٣ لتصل الي ٧٥٠ مليون جنيه حتى ٢٠٢٥.