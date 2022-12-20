الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق قافلة طبية مجانية بحي الجمرك في الإسكندرية (صور)

قافلة طبية بحي الجمرك
قافلة طبية بحي الجمرك في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع جميع المديريات والجهات الخدمية المختصة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية والاجتماعية لتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين مع التشديد على وصول تلك الخدمات إلى جميع المواطنين البسطاء على مستوى الأحياء، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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وشهد حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى، لليوم الثالث على التوالي، قافلة طبية مجانية للحملة التنشيطية «حقك تنظمي» بسوق السمك القديم، وذلك بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية والجهات المعنية.

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وقامت القافلة بالكشف الطبي على 376 حالة فى مختلف التخصصات منها: (باطن وأطفال ونساء وتنظيم أسرة وفحص الثدي) بالإضافة إلى 85 حالة اعتلال كلوي، وتم توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات وكذلك استخراج البطاقات الشخصية لعدد من السيدات مجانًا، كما تم تنظيم امتحان محو أمية لعدد من المواطنين .

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وقامت إدارة مشروعك بشرح مفصل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل فائدة والمستندات المطلوبة وذلك لرفع مستوى المعيشة للمواطنين ودفع عجلة الإنتاج،كما تناولت القافلة معرض للأسر المنتجة بالتنسيق مع نوادي المرأة بالجمرك.

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كما تم إلقاء العديد من الندوات التوعوية وشرح مفصل لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة من خلال ندوة غير تقليدية للرد على التساؤلات من قبل مسئولى تنظيم الأسرة ومسئول التوعية والتثقيف الصحي بمنطقة الجمرك الطبية.

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كما ألقى ممثل الأوقاف ندوة دينية عن رأي الدين في تنظيم الأسرة وتربية الأبناء وأثر ذلك على استقرار المجتمع، وتأكيدا للدور الفعال لمديرية الأوقاف.

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الإسكندرية تكثيف القوافل الطبية والسكانية حياة كريمه الكشف على 376 حالة إدارة مشروعك

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وائل لطفي

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