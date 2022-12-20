الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكاثوليكية تحتفل بعيد الطوباوي ميكالي بياشينسكي الكاهن الشهيد

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بعيد الطوباوي ميكالي بياشينسكي الكاهن الشهيد، ووفقاً لدراسة قام بها الأب وليم عبدالمسيح سعيد على إثر الاحتفالات، فولد ميكالي بياشينسكي في الأول من نوفمبر 1885م في لومزا، بولندا، أبيه يدعى فرديناندو وأمه تدعى آنا ني زينتارا . التحق بالمدرسة عام 1903 وبعد خمس سنوات ذهب إلى سانت بطرسبرغ لدراسة اللاهوت في الأكاديمية اللاهوتية الكاثوليكية. حيث رُسم كاهنًا في 13 يونية عام 1911 ليخدم أبرشية سيجني (أوغوستو). في عام 1914 حصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت من جامعة فريغورغو الكاثوليكية في سويسرا. فخدم عمال المناجم البولنديين في فرنسا. ولما عاد إلى أبرشيته، تم تعيينه مديراً لمعهد (بيوتر سكارجا). وفى عام 1925م لما تمت تنظيم الأبرشية التي تأسست في العاصمة لومزا. تم تعيينه في المدرسة الإكليريكية بمناصب مختلفة. وفي عام 1926 تم تعيينه راعياً للكاتدرائية. بعد اندلاع الحرب، أرسله الأسقف سيجني مديرًا لمعهد القديس كازيمير. هناك تم القبض عليه في 7 إبريل عام 1940م.

في 3 مايو 1940 دخل محتشد اعتقال زاكسينهاوزن في ألمانيا حيث مات من الجوع والبؤس. فى 20 ديسمبر 1940م.

وطوبه يوحنا بولس الثاني في وارسو (بولندا) في 13 يونية 1999 مع 107 من الشهداء البولنديين الآخرين.

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