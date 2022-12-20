ممثلة الأمم المتحدة بالعراق: بغداد تسعى إلى التعاون الإقليمي السلمي والتنموي

تقدمت السيدة جينين هينيس، الممثلة الخاصة بالأمم المتحدة في العراق، بخالص الشكر والتقدير للملك عبدالله بن حسين على استضافته لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، حيث يعبر هذا المؤتمر على العلاقة الطيبة التي تجمع العراق بالدول الجوار.

مؤتمر بغداد للتعاون

وأكدت الممثلة الخاصة بالأمم المتحدة في العراق، خلال إلقاء كلمتها بجلسة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، المذاعة عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مؤتمر بغداد يؤكد سعي بغداد نحو التعاون الإقليمي السلمي والتنموي، بالرغم من التحديات العالمية التي لا تعرف معنى للحدود مثل أزمة الغذاء والتغير المناخي، لذا تلك التحديات تحتاج إلى التعاون والتنسيق.

احترام مبادئ الجوار

وأضافت في حديثها، أن العراق تحترم مبادئ السيادة والأراضي وحسن الجوار، مؤكدة أن الأمم المتحدة تهدف أيضاً إلى التعاون.