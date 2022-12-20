الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تركيا: يجب إنهاء وجود المنظمات المتطرفة والإرهابية

الإرهاب
الإرهاب

أكد سفير تركيا لدى الأردن إسماعيل أراماز، أن استقرار العراق له أهمية كبيرة للسلام الإقليمي، مشدداً على التزام بلاده باستقرار العراق.

وقال السفير التركي، خلال كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية المنعقدة بمنطقة البحر الميت بالأردن، اليوم الثلاثاء، إن العراق يحتاج إلى وحدة وسلامة أراضيه، مضيفا أن تركيا تدعم تماما سعي العراق إلى علاقات متوازنة مع جميع البلدان.


وأشار إلى أن تركيا تولي أهمية خاصة لمعالجة القضايا العالقة بالجغرافيا المشتركة مع العراق، مؤكدا أن التدخلات الخارجية تؤثر على الاستقرار في المنطقة.


وشدد على أنه يجب إنهاء وجود المنظمات المتطرفة والإرهابية في بلادنا ويجب حظرها، مبينا أن مكافحة الإرهاب ليس فقط أولوية قصوى ولكنها قضية أساسية لتركيا.


وأعرب السفير التركي عن الأمل في أن تضع البلدان من خارج المنطقة حدا لدعمها للمنظمات الإرهابية وكذلك للمنتسبين إليها، معرباً عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيأتي بنتائج مثمرة لتنهي المعاناة للعراق والمنطقة.

كما حذر من خطورة التدخلات الخارجية على الاستقرار في العراق، لافتا إلى أنه يجب العمل على القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد الشعوب والدول.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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