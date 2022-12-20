الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بوريل: مؤتمر بغداد أعاد العراق ليكون بلدًا فاعلًا ومهمًا وجديرًا بالثقة (فيديو)

جوزيف بوريل
جوزيف بوريل

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية جوزيف بوريل، إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة العام الماضي أعاد العراق إلى حيث ينبغي أن يكون بلدًا فاعلًا ومهمًا وجديرًا بالثقة، ودافعا للسلام والاستقرار في المنطقة. 

 

وأضاف بوريل، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم الثلاثاء، أن الكثير قد تغير منذ السنة الماضية، ومنها حرب روسيا ضد أوكرانيا، لا يعتبر أمرًا يخص أوروبا فقط، ولكنه يعتبر هجومًا على النظام الدولي، وتبعات أمنية بعيدة المدى.

 

ولفت، إلى أن العراق واجه عددًا من التحديات الخطيرة منذ مؤتمر بغداد، ولكن تشكيل الحكومة الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد نجحت في وضع حدًا لهذه الفترة المضطربة، فإن الاتحاد الأوروبي هو صديق حقيقي للعراق.

 

نخطط لاجتماعنا على المستوى الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والعراق

 

وتابع: أننا نخطط لاجتماعنا على المستوى الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والعراق في النصف الأول من العام المقبل، وأن العراق لا يمكن أن يكون ساحة معركة بالوكالة، بل ينبغي أن يكون جسرًا أو يبني الجسور إقليميًا لتقليل الاضطرابات. 

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