الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير الخارجية السعودى: نشيد بالإرادة السياسية العراقية على مواجهة التحديات

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

أشاد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، بالإرادة السياسية لدى جمهورية العراق والمتمثلة في عزم دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مواجهة التحديات، وتكريس الأمن والاستقرار لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي.

وأكد «عبدالله»، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم، على الوقوف إلى جانب العراق في دعم استقراره وسيادته، وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى.

وأضاف وزير الخارجية السعودية: «أننا لن ندخر أي جهد في ترجمة الشراكة مع دول المؤتمر على أرض الواقع انطلاقًا من إيمان السعودية التام بأن نماءها ورخاءها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنماء ورخاء جيرانها والمنطقة أجمع، كما أننا نرفض الاعتداء على أي شبر من أراضي العراق ونقف معه في محاربة الإرهاب والتطرف».

السعودية تقف جنبًا إلى جنب مع العراق لصون استقراره

وشدد على أن السعودية تقف جنبًا إلى جنب مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته، ودعم جهوده التنموية، واستعادة مكانته التاريخية أرضًا للحضارة والعلم والمعرفة، والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أية اعتبارات أخرى.

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