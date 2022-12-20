خبير اقتصادي لـ«القاهرة الإخبارية»: الإمارات بالمؤشر التنافسي الدولي الـ 27 عالميًا

علق وضاح الطه الخبير الاقتصادي، على قرار مصرف الإمارات المركزي برفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد إلى 7.6 % في نهاية 2022 مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5 %.

وقال «الطه» إن رؤية المركز الإماراتي واقعية مبنية على حالة الارتداد الإيجابي التي شهدها الاقتصاد بعد أزمة كورونا، إذ أن أداء عام 2022 من الأنشطة غير النفطية والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إيجابي للغاية.

وأشار إلى أن الإمارات من أكثر الدول المنتجة للنفط التي تسعى إلى تنويع الأنشطة غير النفطية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن أهم قطاع الذي ينمو وينتظره مستقبل واعد هو قطاع الخدمات والسياحة، كونه ينمو خاصة بفترات معينة، كالفترة الراهنة، إذ أن نسبة إشغالات الفنادق عالية، وحركة المطارات عالية.

وكشف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية» دور التيسير بتأشيرات الدخول وتأشيرات العمل، كونها ساهمت في تعزيز النشاطات الخدمية الملحقة بقطاع السياحة، موضحاً أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية بالناتج المحلي الإجمالي تعتبر الأفضل بين دول مجلس التعاون، مؤكداً أن الإمارات بالمؤشر التنافسي الدولي الـ 27 عالميًا، والأولى عربيًا، وبريادة الأعمال كذلك.

ورفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد إلى 7.6 % في نهاية العام الجاري 2022، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5 %.

وعزا المركزي الإماراتي هذه التوقعات إلى "الأداء القوي من بعض القطاعات غير النفطية ومن بينها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وتوقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الجاري، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1 بالمئة في 2022، مقابل 4.3 بالمئة في تقديراته السابقة، فيما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 11 بالمئة في 2022.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي واصل نموه بوتيرة قوية في الربع الثالث من العام الجاري بعد زيادة قوية في النصف الأول من العام، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي مستفيداً من إزالة معظم القيود المتعلقة بجائحة كورونا، الإضافة إلى انتعاش قطاع السفر والسياحة العالميين والازدهار في قطاعي العقارات والبناء وتوسيع أنشطة التصنيع، فضلا عن الأحداث العالمية.