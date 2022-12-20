محافظ الإسكندرية يشدد على التواجد الميداني للتعامل مع طوارئ الطقس

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تفيد بتعرض المحافظة لفرص سقوط خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40-50%).

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، سقوط أمطار خفيفة على مختلف مناطق المدينة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، بالتزامن مع الفيضة الصغرى، التي تستمر على المحافظة لمدة 5 أيام.

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والإسكندرية متقطعة من خفيف لمتوسطة، وسرعة الرياح من 50إلى 60 كيلو متر في الساعة، وارتفاع في امواج البحر من 2إلى 3أمتار.

ومن جهته، أوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، بناءً على توقعات هيئة الأرصاد، ببدء تساقط من أمطار اليوم بين خفيفة إلى متوسطة متوسطة يصاحبها نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية، تم توقف الإجازات وبدل الراحات، كما تم نشر السيارات والبدالات، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وأكد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، كما شدد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، مع التنسيق مع الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، وشركة مياه الشرب والأحياء بنطاق المحافظة.