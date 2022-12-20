وزير الخارجية السعودى: نرفض أى اعتداء على العراق

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الثلاثاء، دعم السعودية جهود رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني في مواجهة التحديات التي تواجه بلاده.

وقال بن فرحان فى كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة، إن المملكة تقف إلى جانب العراق لاستعادة مكانته التاريخية.

كما أعرب وزير الخارجية السعودى، عن رغبة بلاده في استمرار مسيرة التعاون مع العراق، وفقا لوكالة واع العراقية.

وأشار بن فرحان إلى أن السعودية تعتزم بالمضي قدما للعمل على فتح آفاق جديدة مع العراق ودعم تفعيل مشاريع الربط الكهربائي مع العراق.

وأكد بن فرحان أن بلاده لن تدخر أي جهد لدعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية، مشددا على رفض المملكة التام لأي اعتداء على أي شبر من أرض العراق.

عاهل الأردن يدعو لتحقيق الاستقرار والسلام العادل والشامل والتعاون الإقليمي بالمنطقة

وأعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر «بغداد 2» عن اعتزاز الأردن باستضافة المؤتمر، ويعكس المكانة الخاصة للعراق الشقيق بالنسبة للمملكة.

وأشار الملك عبدالله إلى دور العراق المحوري والرئيسي في المنطقة وفي تقريب وجهات النظر لتعزيز التعاون الإقليمي، موضحا أن انعقاد المؤتمر يؤكد تصميم الجميع على العمل مع العراق حكومة وشعبا من أجل مزيد من الازدهار والتكامل.

وأكد العاهل الأردنى أن المؤتمر يمثل فرصة للبناء على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي انعقد العام الماضي، ويعيد التأكيد على دعم المشاركين لجهود العراق في مواصلة مسيرته نحو التنمية والازدهار وتعزيز أمنه واستقراره واحترام سيادته.