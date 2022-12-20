الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| أسرة نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل.. ومبابي الأبرز على جوجل

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

انتشر خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تصدرت التريند ومحركات البحث بـ«جوجل» وتنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، ويرصد «الدستور» لكم أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

أسرة نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل فى أغنيتها الجديدة «يا عيد»

تصدرت النجمة نانسى عجرم، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن طرحت أغنيتها الجديدة "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة بشكل مختلف مليء بالبهجة.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

ليكيب: مبابي الأقرب لقيادة فرنسا حال اعتزال لوريس دوليًا

اقترب كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من ارتداء شارة قيادة المنتخب الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وخسر المنتخب الفرنسي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، قطر 2022، أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

أمبير هيرد توافق على دفع مليون دولار لجوني ديب

أعلنت الممثلة أمبر هيرد أنها توصلت إلى اتفاق لإنهاء إجراءات الاستئناف في دعوى التشهير التي تتواجه بها مع جوني ديب أمام المحاكم الأميركية، وافقت بموجبه على دفع مليون دولار لزوجها السابق.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

«القاهرة الإخبارية» تكشف شروط هارى وميجان لحضور تتويج الملك تشارلز

قالت سامية الأطرش عضو حزب المحافظين البريطاني، إنه فور طرح الفيلم الوثائقي الذي تناول حياة الأمير هاري وزوجته ميجان عبر منصة «نتفليكس»، قررا عدم حضور حفل تتويج الملك تشارلز ملكًا لبريطانيا.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

موعد امتحانات الأول والثاني الثانوى العام 2023 الفصل الدراسي الأول

موعد امتحانات الأول والثاني الثانوى العام من أكثر الموضوعات بحثًا على الإنترنت والسوشيال ميديا عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد الامتحانات.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

امبير هيرد جوني ديب نانسي عجرم كيليان مبابي قطر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

الإعدام شنقًا لقاتل سيدة وابنتيها فى سوهاج

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

شرطة النقل تضبط 1941 مخالفة فى المترو والقطارات

مشالي: توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة المتجددة بإجمالي قدرات 4765 ميجا وات

رصف شارع المحطة في صدفا ضمن الخطة الاستثمارية بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جي

جلال حمام

الغنوشي رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة هامة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية