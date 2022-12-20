لو فاتك التريند| أسرة نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل.. ومبابي الأبرز على جوجل

انتشر خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تصدرت التريند ومحركات البحث بـ«جوجل» وتنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، ويرصد «الدستور» لكم أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

أسرة نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل فى أغنيتها الجديدة «يا عيد»

تصدرت النجمة نانسى عجرم، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن طرحت أغنيتها الجديدة "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة بشكل مختلف مليء بالبهجة.

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ليكيب: مبابي الأقرب لقيادة فرنسا حال اعتزال لوريس دوليًا

اقترب كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من ارتداء شارة قيادة المنتخب الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وخسر المنتخب الفرنسي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، قطر 2022، أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح.

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أمبير هيرد توافق على دفع مليون دولار لجوني ديب

أعلنت الممثلة أمبر هيرد أنها توصلت إلى اتفاق لإنهاء إجراءات الاستئناف في دعوى التشهير التي تتواجه بها مع جوني ديب أمام المحاكم الأميركية، وافقت بموجبه على دفع مليون دولار لزوجها السابق.

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«القاهرة الإخبارية» تكشف شروط هارى وميجان لحضور تتويج الملك تشارلز

قالت سامية الأطرش عضو حزب المحافظين البريطاني، إنه فور طرح الفيلم الوثائقي الذي تناول حياة الأمير هاري وزوجته ميجان عبر منصة «نتفليكس»، قررا عدم حضور حفل تتويج الملك تشارلز ملكًا لبريطانيا.

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موعد امتحانات الأول والثاني الثانوى العام 2023 الفصل الدراسي الأول

موعد امتحانات الأول والثاني الثانوى العام من أكثر الموضوعات بحثًا على الإنترنت والسوشيال ميديا عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد الامتحانات.

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