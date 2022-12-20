رفض التدخل بشؤون العراق.. أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح قمة بغداد

استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة والتي انطلقت فعالياتها قبل قليل فعاليات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في العاصمة الأردنية عمان.

وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أبرز وأهم رسائل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح قمة بغداد، والتي كان من أهمها التالي:

أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح قمة بغداد