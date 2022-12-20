الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رفض التدخل بشؤون العراق.. أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح قمة بغداد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة والتي انطلقت فعالياتها قبل قليل فعاليات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في العاصمة الأردنية عمان.

وفي السطور التالية  ترصد "الدستور" أبرز وأهم رسائل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح قمة بغداد،  والتي كان من أهمها التالي:

أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح قمة بغداد

  • اجتماع بغداد للتعاون والشراكة بالأردن، ينعقد حاملا معه دلالة سياسية مهمة، على اعتزام مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق ورغبة صادقة فى الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة، من خلال تعزيز العمل فى أطر التعاون الثنائى أو المتعدد كآلية التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن وغيرها.
  • ثمن الجهود والتضحيات الباسلة والغالية التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق فى مواجهة القضاء على مشروع الإرهاب
  • أكد الرئيس على رفض مصر الكامل لأى تدخل في شئون العراق.
  • جدد الرئيس السيسي خلال افتتاح قمة بغداد للتعاون والشراكة المنعقدة بالأردن على دعم مصر الكامل لهذه الجهود الدؤوبة والتى تسهم بشكل ملموس في ترسيخ ومفهوم الوطن الآمن.
  • تعهدنا معا على دعم الجهود الوطنية لأشقائنا في العراق حكومة وشعبا في سبيل تحقيق أمن واستقرار بلادهم وحفاظ سيادتها واستعادة مكانتها التاريخية، ودورها العربي والإقليمي الفاعل.
  • نشهد تحسنا ملحوظا في الأوضاع بالعراق، واغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم بخالص التهنئة إلى دولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وإلى الشعب العراقي العزيز على استكمال مراحل الاستحقاق الدستورية وبما يفتح المجال للانطلاق نحو المستقبل.
السيسي العاهل الاردني عبدالفتاح السيسي بغداد قمة بغداد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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