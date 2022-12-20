الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

منى الشاذلي تدخل عالم ديزني الساحر من بوابة «أوبرا القاهرة» على CBC

معكم
معكم

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي فرقة «أوبرا القاهرة» في حلقة الخميس المقبل، من برنامجها «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة cbc.

وتقدم الفرقة خلال الحلقة عروضًا غنائية ساحرة، مستوحاة من أفضل الأغاني التي قدمتها الشركة العالمية «ديزني».

كما يصنع نجوم فرقة «أوبرا القاهرة» داخل الأستوديو حالة خاصة، بتقديم مجموعة من أشهر الأغاني العالمية بأزياء خاصة مُصصمة لعمل العروض الفنية.

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي خلال نفس الحلقة، السوبرانو العالمية الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، وهي واحدة من أصحاب المسيرات الموسيقية الهائلة.

وتتحدث منى الشاذلي مع إيمان مصطفى عن سنوات طويلة من تميزها الذي أبهر العالم، كما تتحدث أيضًا معها عن مسيرتها الحافلة ودراسة الموسيقى مرورا بحفلاتها وعروضها التي جابت العواصم والمسارح العالمية، وتقديمها لأوبرا عايدة بشكل مبهر.

كما تقدم الفرقة خلال اللقاء مجموعة من أغاني الكريسماس، بالإضافة لأغاني أفلام الرسوم المتحركة، ومن المنتظر أن تقدم الفرقة عروض أغاني الكريسماس خلال الأيام المقبلة مع اقتراب العام الجديد.

 

cbc الإعلامية منى الشاذلي الدكتورة إيمان مصطفى إيمان مصطفى فرقة أوبرا القاهرة معكم منى الشاذلي منى الشاذلي موسيقى لعام الجديد قناة cbc

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وائل لطفي

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