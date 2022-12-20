الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقًا لقاتل سيدة وابنتيها فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل سيدة وابنتيها، في مركز جرجا، عقب تصديق مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل سيدة وابنتيها داخل منزلهن متأثرات بإصابتهن.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة انتقاما من المجنى عليها، حيث أطلق النار عليها من سلاح ناري كان بحوزته وبعد التأكد من وفاتها توجه إلى ابنتيها وانهال عليهما بسلاح أبيض سكين حتى فارقا الحياة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج مركز جرجا مفتى الجمهورية الإعدام سيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسار العائلة المقدسة.. ومزارات آل البيت.. عام الاحتفالات

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

الرئيس السيسى: تحقيق الاستقرار الكامل يبدأ بتعزيز دور الدولة الوطنية

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

أسعار عمرة شهر رجب 1444 - 2023 للكبار والصغار

البورصة تخسر 7.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

مواعيد أيام الإجازات الرسمية في 2023 وموعد شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

ماجد حبته

انتخابات تونسية.. بلا إخوان

عبدالوهاب داود

معدلات لا أظنك تريد معرفتها

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية