أهم نصائح التغلب على الاكتئاب بعد الانفصال

كثيرًا ما يُصاب الأشخاص بالاكتئاب دون سبب على الإطلاق، ولكن في أوقات أخرى، قد يشعر الشخص بالاكتئاب بسبب أحداث مؤلمة في الحياة مثل الانفصال.

من المرجح أن يحدث الاكتئاب بعد الانفصال بشكل خاص إذا كان الشخص من النوع الذي يربط قيمته الذاتية بعلاقة رومانسية.

وبالمثل، قد يشعر الشخص الذي مر بتجارب سيئة مع الانفصال في الماضي بأن التاريخ يعيد نفسه عندما يمر بمرحلة الانفصال، مما يجعله أكثر عرضة لاكتئاب ما بعد الانفصال.

في كثير من الأحيان، لن يختفي الاكتئاب من تلقاء نفسه، خاصة إذا كنت غير مدرك أنه موجود أصلاً، فمن المهم تحديد ما إذا كنت مصابًا بالاكتئاب حتى تتمكن من العلاج، وإذا أنهيت علاقة مؤخرًا، فإليك بعض أعراض الاكتئاب التي يجب الانتباه إليها، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية علاجها.

يمثل إنهاء العلاقة خسارة فادحة في حياتك ومن الطبيعي أن تحزن على هذه الخسارة، وعلى الرغم من أن الاكتئاب يتضمن مشاعر الحزن، إلا أنه يرتبط أيضًا بمجموعة من الأعراض المقلقة الأخرى، مثل الشعور بالذنب وتدني احترام الذات وفقدان الشهية.

على عكس حزن ما بعد الانفصال وحده، يستمر الاكتئاب بعد عدة أسابيع ويمكن أن يتفاقم بمرور الوقت، ويمكن أن يؤثر الاكتئاب عليك في جميع مجالات حياتك تقريبًا، من عملك إلى علاقاتك مع العائلة والأصدقاء.

إذا كنت قلقًا من إصابتك أنت أو أي شخص تعرفه بالاكتئاب بعد الانفصال، فيمكنك مراقبة أعراض الاكتئاب بما في ذلك:

مزاج مكتئب مستمر

قلة المتعة في الأشياء التي استمتعت بها سابقًا

إعياء

تغيرات في الشهية

فقدان التركيز

صعوبة النوم

خواطر إيذاء النفس أو الانتحار

على المدى القصير، يمكن أن تكون هذه الأعراض مجرد علامات على الحزن الطبيعي بعد الانفصال، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من خمسة أو أكثر من الأعراض المذكورة أعلاه كل يوم لمدة أسبوعين، فهذا مؤشر جيد على أنك تتعامل مع الاكتئاب.

كيفية الشفاء من الاكتئاب بعد الانفصال

إذا كنت تعاني من الاكتئاب بعد الانفصال، فقد تشعر أنه لا توجد طريقة جيدة للمضي قدمًا، ولكن هناك في الواقع مجموعة متنوعة من الأساليب المختلفة التي يمكنك استخدامها لعلاج اكتئابك.

استمر في روتينك اليومي

غالبًا ما يعطل الانفصال الكثير من روتينك اليومي، يقول لوبو إنه بالنسبة لأولئك الذين ينجحون في بناء الهيكل فإن إعادة إنشاء أنماط صحية مثل الحركة المنتظمة يمكن أن تكون طريقة جيدة لعلاج الاكتئاب.

لا تفرز التمارين الإندورفين الذي يحسن الحالة المزاجية فحسب، بل إنها تعزز طاقتك أيضًا عندما يجعلك الاكتئاب تشعر بالإرهاق.

أنشئ أنماط نوم جيدة

وبالمثل ، فإن إنشاء روتين نوم صحي يمكن أن يعيدك إلى الأنماط اليومية المنظمة ويحارب أعراض الاكتئاب مثل الأرق أو التعب.

يوصي لوبو باتباع روتين ليلي مدته ثلاث ساعات ، والذي يتضمن:

قبل النوم بثلاث ساعات: ابدأ في تعتيم الأضواء وخلق بيئة مريحة

قبل النوم بساعتين: توقف عن ممارسة الرياضة

قبل النوم بساعة: أغلق جميع الشاشات

جرب كتابة اليوميات

يمكن أن تكون كتابة اليوميات طريقة رائعة للتعامل مع الأفكار السلبية أو الاكتئابية.

حاول أن تتعامل مع بعض مشاعرك على الورق ولاحظ كيف تؤثر على حالتك المزاجية.

كن لطيف مع نفسك

مهما كان الأمر ، ابذل قصارى جهدك لتكون لطيفًا مع نفسك عندما تشعر بالضعف. يقول أحمد: "لا بأس أن تكون حزينًا. لا بأس في أن تكافح. لا بأس أيضًا أن تصاب بالاكتئاب".