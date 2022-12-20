الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ماركا: النصر السعودى ينتظر إتمام الاتفاق مع رونالدو قبل نهاية 2022

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

عاد مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد السابق، يتصدر الحديث على الساحة الكروية عقب انتهاء بطولة كأس العالم، قطر 2022.

وتوج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم، قطر 2022، وللمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا، فإنه من المقرر أن يصل رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، قبل نهاية عام 2022 من أجل حسم مسألة انتقاله لنادي النصر السعودي.

المنتخب البرتغالي ودع بطولة كأس العالم، قطر 2022، من دور ربع النهائي أمام منتخب المغرب، وتوجه رونالدو عقب خروج منتخبه إلى مدينة مدريد الإسبانية وتدرب على ملعب الفالديبياس التابع لنادي ريال مدريد، بعد حصوله على إذن مسبق من إدارة النادي.

العرض المقدم من النادي السعودي يقتضي بحصول رونالدو على 200 مليون يورو راتب سنوي، لمدة موسمين ونصف الموسم.

ويقضي رونالدو حاليًا إجازة في مدينة دبي الإماراتية، ويكمل برنامجه التدريبي لحين حسم مستقبله والنادي الذي سيلعب له في النصف الثاني من الموسم.

ونشر رونالدو رسالة عبر حسابه على إنستجرام بعد توديع كأس العالم، جاء فيها: "للأسف انتهى الحلم بالأمس. لا يستحق الرد على الحرارة، أريد فقط أن تعلموا جميعًا أنه قد قيل الكثير، وكُتب الكثير، وقد تم التكهن بالكثير، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير للحظة، كنت دائمًا مناضلًا من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي وبلدي".

وأضاف: "في الوقت الحالي، ليس هناك الكثير لنقوله. شكرًا لك، البرتغال. شكرًا لك يا قطر. كان الحلم جميلًا واستمر.. الآن، حان الوقت لنكون مستشارًا جيدًا والسماح لكل شخص بالتوصل إلى استنتاجاته الخاصة".

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