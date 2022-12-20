حملة «أنت أقوى من المخدرات» تحقق 185 مليون مشاهدة على مدار 6 سنوات

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إن حملة "أنت أقوى من المخدرات" ساهمت في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 400% من خلال الخط الساخن "16023” وشاهدها ما يقرب من "185 مليون مشاهد" بشكل تراكمي على مدار الست سنوات الماضية.

ووجه "عثمان" الشكر للكابتن محمد صلاح لمشاركته فى الحملة متطوعا على مدار سنوات لإيمانه بهذه القضية ولحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ،كما أن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولى، حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفينا 2020، ووصفتها وزارة الأمن العام فى الصين أحد أهم الحملات المؤثرة فى مجال الوقاية من المخدرات فى العقد الماضى وتم ترجمتها لخمس لغات وإذاعتها ، كما اهتمت المحطات الإخبارية العالمية BBC – CNN ووكالة الأنباء الصينية بتغطية تلك الحملات، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولى فى مسابقة دبى للأعمال الإبداعية.

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع الجامعة البريطانية احتفالية لعرض نتائج الدراسة التقييمية للمرحلة السابقة من الحملة الإعلامية التى أطلقها الصندوق "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات، لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات بمشاركة تطوعية من النجم الدولى كابتن محمد صلاح، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة مديا هب " media hub “ والدكتورة شادية فهيم عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بالجامعة البريطانية ،والدكتور محمد مسعد أستاذ بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالجامعة البريطانية، والنائبة دينًا هلالى عضو مجلس الشيوخ وقيادات الجامعة البريطانية وقدمت الاحتفالية الإعلامية دينا شرف الدين.

ونقل "عمرو عثمان" تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان،مؤكدا حرص الوزيرة على استمرار إطلاق الحملات التوعوية لوقاية الشباب من تعاطي المواد المخدرة.

وتدور أحداث إعلان حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح حول تأثير المخدرات اللحظى والوهمى على عقل واحساس المتعاطين من مختلف فئات المجتمع من الشباب والفتيات والعمال والموظفين وسائقى المقطورات.. وبين بداية الرحلة والإحساس الوهمى بالنشوة يكون السقوط فى براثن الإدمان وتكبد الكثير من الخسائر النفسية والاقتصادية والبدنية أسرع مما نتخيل حتى يظهر كابتن محمد صلاح فى نهاية الإعلان ممسكا بأيدى أحد الشباب لإبعاده عن الوقوع فى براثن الإدمان، مرددا "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات".