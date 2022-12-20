الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«النقد الدولي» يصادق على برنامج يسمح لأوكرانيا بتلقي مساعدات من الجهات المانحة

النقد الدولي
النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي، الإثنين، أنه صادق على خطة لمراقبة البرنامج الاقتصادي لأوكرانيا من شأنها أن تساعد كييف في تلقي أموال من المانحين، علما بأن البلاد التي تشهد حربا تحتاج إلى أكثر من 40 مليار دولار هذا العام.

 

وجاء في بيان لصندوق النقد الدولي، أن خطة مراقبة البرنامج الاقتصادي «مصممة لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على الاستقرار وتحفيز تمويل المانحين وسط احتياجات مالية كبرى ومخاطر كبرى واستثنائية».

 

ووفق صندوق النقد، فإن السلطات الأوكرانية ملتزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تتعلّق خصوصا بجباية الضرائب وسوق الدين المحلي وشفافية واستقلالية المصرف المركزي.

 

ولدى السلطات الأوكرانية مهلة أربعة أشهر لإثبات تحقيق تقدّم على صعيد خطة مراقبة البرنامج بمشاركة مجلس إدارة الصندوق، بحسب البيان.

 

والتدابير الخاضعة لمراقبة صندوق النقد ترمي إلى تمهيد الطريق أمام تمويل يمكن أن «يأتي من مصادر عدة»، بحسب جافين جراي، رئيس مهمة صندوق النقد لأوكرانيا.

 

وتحتاج أوكرانيا إلى ما بين 40 مليار دولار و57 مليارا لتغطية احتياجاتها الميزانية والتشغيلية للعام 2023، وفق جراي.

 

وقال جراي: إن «اتّباع توصيات صندوق النقد من شأنه أن يعطي المانحين ثقة لتوفير موارد».

 

وقالت جيتا جوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في بيان: إن «الغزو الروسي لا يزال تأثيره الاجتماعي والاقتصادي مدمرا على أوكرانيا»، مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين وتهجير ثلث السكان.

وتابعت جوبيناث:«على الرغم من كل هذه الضغوط، تمكّنت السلطات إلى حد كبير من الحفاظ على استقرار على صعيدي الاقتصاد الكلي والمالي، وهي ملتزمة مواصلة تكييف السياسات مع ظروف تتغيّر سريعا، بما في ذلك في حال وقوع سيناريو شديد السلبية».

وقالت: إن «الدعم المالي الخارجي الكبير والمتوقع سيكون أساسيا لنجاح استراتيجية السلطات والمبالغ التي تُدفع مقدّما من شأنها أن تساعد في التصدي للضغوط في أوائل العام 2023».

وقالت: «إذا تمكّنت أوكرانيا من اتّباع خطة مراقبة البرنامج من شأن ذلك أن يسهم في تمهيد الطريق أمام برنامج مساعدة كامل يدعمه صندوق النقد الدولي».

وشدد جراي على أنه "من السابق لأوانه" تحديد حجم برنامج صندوق النقد.

وقدّم صندوق النقد لأوكرانيا مساعدات مالية طارئة بـ2,7 مليار دولار منذ أن بدأ الغزو الروسي لأراضيها في فبراير.

ومؤخرا اقترحت المفوضية الأوروبية مساعدة بـ18 مليار يورو للعام 2023 على شكل قروض.

صندوق النقد الدولي ​أوكرانيا البرنامج الاقتصادى خطة مراقبة تمويل المانحين تحفيز مصادقة برنامج

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وائل لطفي

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