مصر في الصحف الدولية| مفاوضات لإعادة حجر رشيد وتاريخ المحروسة الأفضل عالميا

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية الضوء على الضغوط الكبرى التي يتعرض لها من أجل استعادة القطع الأثرية المنهوبة لبلدانها الأصلية وعلى رأسها حجر رشيد، حيث تجرى مفاوضات كبرى لإعادة الحجر إلى مصر مرة أخرى، إلا أن المتحف يخشى إعادة القطع الأثية الفرعونية ما يؤدي لانهيار المتحف بالكامل، والذي يعتمد في زياراته على هذه القطع وخصوصًا حجر رشيد.

كما تحدثت الصحف عن مقبرة دمياط التي تكشف أسرار آخر أسر مصر الفرعونية الأصلية قبل الغزو الفارسي، وتاريخ مصر الذي يعد الأفضل والأقوى في العالم.

مفاوضات وضغوط كبرى.. هل يعيد المتحف البريطاني حجر رشيد إلى مصر قريبًا؟

أكد موقع "جريد" الأمريكي، أنه حجر رشيد إحدى أشهر القطع الفنية القديمة قد يعود إلى مصر قريبًا، وذلك بعد قرنين قضاها في صالات العرض البريطانية، حيث تجرى مفاوضات كبرى بين الطرفين من أجل إعادة الحجر والتابوت السحري إلى مصر مرة أخرى.. إقرأ المزيد

هل تكشف مقبرة دمياط عن أسرار آخر أسرة فرعونية فى مصر؟

سلطت مجلة "ذا ناشونال" الإماراتية في نسختها الإنجليزية، الضوء على اكتشافات أثرية جديدة في دمياط ، مشيرة لاكتشاف قبور تعود للفترة بين 664 و332 قبل الميلاد بدلتا النيل من قبل فريق أثري مصري.. اقرأ المزيد

مجلة أمريكية: مصر ساهمت تاريخيا في العالم أكثر من أي دولة أخرى

قالت مجلة أمريكية، إن مصر ساهمت تاريخيا في العالم أكثر من أي دولة أخرى بما تمتلكه من مواقع ومعالم تاريخية قديمة والتحف المصرية المثيرة التي لا تزال محفوظة جيدا حتى يومنا هذا.

وأضافت مجلة "هارلم وورلد" الأمريكية: “لا يوجد مكان آخر مثل مصر على هذا الكوكب اليوم، ويرجع ذلك أساسًا إلى العدد الكبير من المعالم التاريخية والقديمة التي لا تزال سليمة هناك، بالإضافة إلى أماكن مثل أهرامات الجيزة وأبو الهول، يمكنك أيضًا زيارة المتاحف ومشاهدة المومياوات المحفوظة تمامًا والتحف المصرية القديمة"..اقرأ المزيد

«شينخوا» الصينية: قناة السويس أهم وأسرع ممر ملاحى يربط إفريقيا وآسيا وأوروبا

أكدت وكالة "شينخوا" الصينية، أن قناة السويس أهم وأسرع ممر ملاحي يربط إفريقيا وآسيا وأوروبا بجسر البحر الأحمر والبحر الأبيض ويمر منها 12 في المائة من حجم التجارة العالمية.. اقرأ المزيد

المونيتور: رؤية مصر فى أن تصبح مُصدِّرًا مركزيًا للغاز أصبحت «أكثر واقعية» بعد اكتشاف «النرجس»

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن اكتشاف مصر حقل كبير للغاز في منطقة النرجس بالبحر المتوسط يجعل مصر أقرب إلى هدفها في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة.. اقرأ المزيد