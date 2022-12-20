توريد 50 ألف طن أرز شعير لمواقع التخزين في الغربية

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إن مواقع التجميع المجهزة لمحصول الأرز الشعير بمراكز المحافظة، استقبلت حتى اليوم الثلاثاء،50 ألف طن أرز شعير، مؤكدا متابعة آلية عمل منظومة توريد الأرز بالمواقع المخصصة على مستوى المحافظة.

وأشار " أبوهاشم" ، إلى حرص المحافظة على فتح كافة المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد، إلى جانب عدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه يتم التأكد من مطابقة حبة الأرز لكافة المواصفات مع خلوها من الشوائب، مع التأكيد على نظافة مواقع التخزين وخلوها من أي محاصيل أخرى.

كان ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في اجتماع موسع بحضور مديري المديريات والشركات والهيئات المنفذة ورئيس مركز ومدينة زفتى، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والبالغ عددهم 943 مشروع تم نهو 513 مشروع وجاري العمل في باقي المشروعات بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 82% وبتكلفة مالية 4068,5 مليون جنيه، وذلك لتوفير حياة كريمة لأهل قرى مركز زفتى وتوفير بيئة صالحة تليق بساكنيها كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتكتب بذلك لهذه المبادرة شهادة توثيق مستدامة بكونها واحدة من أكثر المبادرات استدامة على مستوى العالم كونها تغطي أغلب الممارسات الخاصة بالتنمية المستدامة وعلى رأسها بناء الإنسان وتطوير العنصر البشري وتوفير حياة كريمة له.

واستهل الاجتماع بمناقشة 140 مشروع صرف صحي تتوزع بين 57 مشروع تابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و83 مشروع آخر يشرف على تنفيذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم نهو 125 مشروعا منهم لتصل نسب تنفيذ الإجمالي منها ل 92,3 % بتكلفة مالية 680.5 مليون جنيه، وفي قطاع مياه الشرب ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لعدد 129 مشروع بتكلفة مالية بلغت 282.43 مليون جنيه تتنوع بين مشروعات مد وتوصيل شبكات مياه ،مد وصلات منزلية، إحلال وتجديد شبكات، إعادة تأهيل محطات مياه بنهطاي وتفهنا العزب، إحلال وتجديد آبار ارتوازية وإنشاء 4 وحدات حديد ومنجنيز، حيث وصلت نسب تنفيذ هذه المشروعات إلى 98,5%.

وأشاد المحافظ بقرب نهو مشروعات التعليم، حيث تم إنهاء 82 مشروعا بنسب تنفيذ وصلت إلى 99,6 % بتكلفة 185,6 مليون جنيه، حيث تنوعت هذه المشاريع بين إنشاء جديد لـ6 مشاريع، 18مشروع توسع، 49 مشروع رفع كفاءة وصيانة، 8 مشاريع إحلال جزئي ومشروعين إحلال كلي لمدارس مركز زفتى.