الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«فرحة الخرساء» تنتهي بقتيلين «بلا ذنب» في قنا

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا غموض العثور على جثة ربة منزل وطفل مصابين بطلقات نارية في قرية الحسينات بمركز أبو تشت شمال قنا.

وتبين أن الجثة لسيدة تعمل داخل مكتبة خاصة بها وطفل كان يصوِّر أوراقاً بالمكتبة والطلقات النارية الطائشة جاءت نتيجة فرحة أقارب إحدى السيدات التي كانت لا تستطيع النطق منذ فترة طويلة، وبعد إجراء عملية جراحية لها تمكنت من النطق.

البداية بتلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت يفيد بمصرع ربة منزل وطفل بطلقات نارية في ظروف غامضة بمنطقة الشمندية في قرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة، كما تم نقل المصابين عبر مرفق إسعاف قنا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل إلى مشرحة مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج اللازم.

الأجهزة الأمنية ربة منزل طلقات نارية قنا مركز ابوتشت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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