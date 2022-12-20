الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يستمع لشكاوى المواطنين ويشدد على التواصل الدائم والفعال

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، حيث التقى المحافظ اليوم الثلاثاء  بعدد 7 حالات من أبناء المحافظة واستمع المحافظ إلى شكواهم  والتي تنوعت بين طلب مواطن بناحية حى شرق شبين الكوم يتضرر من تعنت عدد من الموظفين ضده في استخراج قرار ترخيص قطعة أرض يمتلكها وتغيير عرض الشارع  ، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بدراسة الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

كما كلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بدراسة طلب أخصائية تمريض بمستشفي رمد منوف تلتمس نقلها إلى مدرسة التمريض بالحامول ، و طبيبة بمستشفى بركة السبع المركزى تلتمس إلغاء قرار انتدابه للعمل بمستشفي زاوية الناعورة مراعاة لظروفهما الصحية والاجتماعية الخاصة ، والعرض عليه ، ووجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية لري المنوفية بدراسة طلب عدد من أهالى قرية جريس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون يلتمسون تغطية مساحة 70 متر من ترعة النقراشي  على نفقتهم الخاصة ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

ووافق المحافظ على طلب مواطن بناحية تلا يلتمس نقله من الوحدة المحلية بصفط جدام إلى مركز الشباب بالقرية مراعاة لظروفه الصحية الصعبة ، كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لعدد من الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة ومراعاة لظروفهم الصحية والمعيشية الصعبة وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية .

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات  بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة  مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية  للمحافظة وقنوات  التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم  فى إطار اللوائح والقوانين.

أبناء المحافظة اتصال التواصل الاجتماع التواصل الدائم الإدارة العامة الشئون الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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