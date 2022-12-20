الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال إنشاء مقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد أعمال إنشاء مقر الشبكة الوطنية الموحدة لخ

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، أعمال إنشاء مقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الأستاذ حسين مصطفى مدير إدارة الأزمات والطوارئ. 

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي للأعمال المدنية التي يجري تنفيذها بمقر الشبكة الوطنية الموحدة، وأكد على سرعة الانتهاء من تجهيز شكلين حضاريين للواجهة الرئيسية لمقر الشبكة، لتنفيذ أحدهما، موجهاً بتلافي عدد من الملاحظات الفنية بمخطط الأعمال التي يجري تنفيذها، وكذا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والانتهاء من كافة الأعمال خلال ثلاثة أشهر ونصف.

تهدف الشبكة، إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل طبقاً لأحدث المعايير العالمية. 

كما تعمل الشبكة، على تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة، كما تسهم الشبكة في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وترشيد الأعباء المالية، وخفض معدلات الجريمة.

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محافظ الفيوم يتفقد أعمال إنشاء مقر الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة

رئيس التحرير

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