الأحد.. مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

تستضيف مكتبة «البلد» في وسط القاهرة، مساء الأحد 25 ديسمبر الجاري، ندوة لمناقشة رواية «اسمي مصطفى محمود»، للكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدة «الدستور».

يناقش الرواية؛ المفكّر الكبير نبيل عبدالفتاح، والطبيب والمفكر الدكتور بهي الدين مرسي، ويقدم الندوة الإعلامية دينا عصمت.

الكاتب الصحفي وائل لطفي

رواية «اسمي مصطفي محمود»

«اسمي مصطفى محمود» تعد الرواية الأولى للكاتب الصحفي وائل لطفي بعد سلسلة كتب فكرية خصصها لدراسة التأثير السياسي للدعاة على المجتمع المصري وكان آخرها كتاب «دعاة عصر السادات»، الذي تزامن صدوره مع حصول «لطفي» على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية في عام 2021.

المفكّر الكبير نبيل عبدالفتاح

وكان وائل لطفي قد حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 2008 عن كتابه «ظاهرة الدعاة الجدد» وصدر له في 2018 كتاب «دعاة السوبر ماركت»، الذي كان بمثابة جزء ثانٍ لكتاب «ظاهرة الدعاة الجدد».

الإعلامية دينا عصمت

وقال «لطفي» إن رواية «اسمي مصطفى محمود» هي محاولة لفهم عالم مصطفى محمود (1921- 2009) وتحولاته الفكرية المختلفة وتأثير أفكاره على المجتمع المصري منذ السبعينيات وحتى الآن.