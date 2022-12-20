الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بمساعدة نجله.. سيدة تستعين بأخرى وتطعن مسجل خطر فى الشرقية

جريدة الدستور

تعدى شاب وسيدتان على رجل اعتاد التعدي بالضرب على إحداهما، فخططت معهما للانتقام منه، وتعدوا عليه في منطقة ديرب نجم، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول «محمد. ا»، 59 عاما، مقيم فى قرية المنا صافور التابعة لمركز ديرب نجم، مصابا بكدمات وجروح فى أنحاء متفرقة بالجسد.
وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن المصاب مسجل شقى خطر 23 سابقة منها 5 سوابق تعدى، وأنه دائم التعدى على سيدة تبيع الحبوب فى الطريق العام، وأن تلك السيدة قد حكت لنجله وأخبرها الأخير بأن تفعل ما يحلو لها لأنه ضاق بوالده وأفعاله، فما كان منها إلا أن ضربته بـ سنجة ميزان وزنها 2 كيلو جرام واشتركت معها فى الضرب سيدة أخرى وحين رآهم الابن ضرب والده معهما ما تسبب فى إصابته.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة، فيما تم ضبط السيدتين والابن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23402 جنح مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2022.

شاب محافظة الشرقية منطقة ديرب نجم المباحث الجنائية المصاب

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