الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يشارك فى قمة ثلاثية مع الملك الأردنى ورئيس الوزراء العراقى اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشارك اليوم الثلاثاء في قمة ثلاثية مع كلٍ من ملك الأردن ورئيس وزراء العراق، بهدف دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى الأردن للمشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة. 

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة تشهد عددًا من اللقاءات الثنائية للرئيس مع الزعماء المشاركين بالمؤتمر، بما فيها مع شقيقه العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن مشاركة الرئيس تأتي في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس 2021، وذلك من خلال مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلًا عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة. 

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