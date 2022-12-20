الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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درويش: تطوير القناطر الخيرية وحدائقها للحفاظ على المنشآت المائية

القناطر الخيرية
القناطر الخيرية

قال أشرف درويش، مدير عام قناطر الدلتا، إن أهم أسباب تطوير القناطر الخيرية وحدائقها الحفاظ على المساحات الموجودة حول المنشآت المائية بغرض حمايتها.

وأوضح «درويش» أن المنشآت المائية هي أكبر المنشآت على مستوى المحافظات حتى تاريخه، فيما تركت المساحات لأعمال الصيانة وأعمال التوسعات المستقبلية، وذلك تم في عام 1935، حيث استخدمت تلك المساحات لإنشاء القناطر الجديدة التي تعمل الآن.

وأضاف، خلال حواره على قناة «صدى البلد»، أن المهندسين والقائمين بالعمل على حدائق بهذه المساحات لتكون متنزهًا لأهل مصر، معلقين: «زي ما القناطر بتخدم أهل مصر تكون الحدائق بها متنزه لأهل مصر، وتم استغلال المساحات لعمل الحدائق».

وأشار إلى أن التطوير الذي يحدث الآن هو حماية للمنشآت المائية، وتوفير مساحات تخدم المنشآت عند أعمال الصيانة أو التجديد، فيما يتم استغلال المساحات في عمل حدائق، وهو يعد الاستخدام الأمثل لهذه المساحات، وهذا يدعم ما دعا إليه مؤتمر المناخ وهو تقليل الانبعاثات وزيادة المساحات الخضراء والأشجار.

قناطر الدلتا القناطر الخيرية المنشات المائية المساحات الخضراء تقليل الانبعاثات مؤتمر المناخ

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