الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء

اسماك
اسماك

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء 20 - 12 - 2022.

وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر السمك البلطي "1" من 32: 38 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 24: 30 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».
سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20: 40 جنيهًا «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو فيليه بلطي ما بين 30: 160 جنيهًا.

سجل سعر السمك البوري "1" من 60 : 80 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 40 : 56 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 80 : 100 جنيه للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 250 جنيهًا

سعر سمك المرجان 
سجل سعر مرجان 1 ما بين 54 : 62جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 32: 50جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر البرانيس الإسكندراني من 62 : 102 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر سمك المكرونة
سجل سعر سمك مكرونة خليجي من 40 : 52 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مكرونة سويسي من 60 : 104 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر كيلو (السبيط - كاليماري- سابيا) ما بين 120 : 240 جنيهًا.

سعر كيلو سمك موسى ما بين 160 : 250 جنيهًا.

سجل سعر سمك كابوريا من 20 : 86 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا «طاولة خشب».

سجل سعر سمك وقار 75 : 125 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص-لوت 60 : 140 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك البربون
سجل سعر سمك بربون 1 من 60 : 70 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون "2" 38 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك حدادي 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك موزة 34 : 70 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك سردين 35 : 59 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك كسكمري 35 : 49 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري
أسعار جمبري جامبو من 380 : 450 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "1" من 280 : 350 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "2" من 150 : 250 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 90 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 60 : 140 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

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