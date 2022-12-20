تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 937 شاحنة و33 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 433 شاحنة و13 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 504 شاحنات و20 سيارة.

وغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتان دليلة والحرية، بينما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث وهي دليلة والحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و300 شاحنة بميناء نويبع.

يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1310 ركاب بموانيها.