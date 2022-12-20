الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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يوسف ناصر يروي لـ«القاهرة الإخبارية» كواليس فوزه بجائزة «أفضل مصور شاب في العالم»

جريدة الدستور

كشف المصور المصري الشاب يوسف ناصر الفائز بجائزة «أفضل مصور شاب هاوٍ في العالم» لعام 2022 بمسابقة المجلة البريطانية «Amateur Photographer» كواليس فوزه بهذه الجائزة.

وقال يوسف في حديثه عبر «زووم» ببرنامج «صباح جديد» على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، إن المسابقة تعني له الكثير وهو عمل طويل على مدار أشهر، سافر فيها إلى عدد من المدن المصرية، مثل الفيوم والإسكندرية والمنوفية، لتوثيق الحياة اليومية والتقدم للمسابقة. 

وأوضح أن المسابقة بدأت من فبراير الماضي عبارة عن 10 جولات، مشيرًا إلى أنه على مدار شهور المنافسة لم أتوقع أن أحصل على لقب «أفضل مصور»، فالأمر لم يكن سهلًا على الإطلاق. 

يذكر أن يوسف ناصر فاز بعدد من الجوائز المحلية والدولية من بينها جائزة من الجمعية الأمريكية للتصوير، وكأس التصوير الألماني، وجائزة فوجي فيلم مصر 2022، ونادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي، ومسابقة الساقية للتصوير الفوتوغرافي.

وعرضت أعمال المصور المصري في معرض صور الصحافة المصرية، ومعرض أول مرة بمكتبة الإسكندرية، وصالون الشباب عامي 2021 و2022.

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