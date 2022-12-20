الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تقلبات جوية.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث حذرت من تقلبات الطقس بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر، وحتى الأحد المقبل الموافق 25 ديسمبر 2022.

ومن المتوقع أن تزداد فرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا، وبالتالي تكون الأجواء مستقرة على مدار اليوم إلا من تساقط بعض الأمطار على السواحل الغربية. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار قد تكون ثقيلة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، فضلاً عن انخفاض درجات الحرارة والرؤية الأفقية على الطرق بسبب انتشار الشبورة المائية، ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية وارتفاع أمواج البحر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، فهي كالتالي:

- حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر : 

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 16 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درج
  • جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى  14 درجة

- حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الأربعاء 21 ديسمبر : 

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 14 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 15 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى  12 درجة

حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس المقبل 15 ديسمبر : 

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 14 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 08 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى  12 درجة
الطقس الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة

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وائل لطفي

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