الملايين تستقبل أبطال الأرجنتين مع كأس العالم فى بوينس آيرس (فيديو)

وصل منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم (قطر 2022)، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وسارت حافلة الأبطال في جولة في وسط العاصمة، حيث كان في استقبالهم ملايين المشجعين في الشوارع مع إعلان عطلة رسمية في البلاد، بحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

الانتصار أنهى فترة انتظار الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم التي استمرت لـ36 عاما، حيث خسر المنتخب الأرجنتيني في تلك الفترة المباراة النهائية مرتين في نسختي 1990 و2014 ، حيث كان ميسي مشاركا في نسخة 2014.

وبعد أن سجل 7 أهداف في البطولة وحصوله على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، وضع ميسي يديه أخيرا على أكبر جائزة، وتوجه لوسائل التواصل الاجتماعي للإعراب عن سعادته.