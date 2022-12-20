طلائع الجيش يواجه البنك الأهلى فى مباراة تصحيح الأوضاع والعودة للانتصارات

يستضيف طلائع الجيش فريق البنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم بملعب جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع الثامن للدوري الممتاز.

المباراة مهمة للفريقين اللذين يسعيان لتصحيح أوضاعهما بعدما غابت عنهما الانتصارات في المباريات الأخيرة.

طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف يحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل واحد و4 هزائم وسجل 9 أهداف ولديه أضعف خط دفاع في الدوري ودخل مرماه 14 هدفا وخسر 4 مرات في آخر خمس مباريات أمام الاتحاد والأهلي والزمالك وغزل المحلة مقابل فوز واحد على المصري ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة العاشرة ويفتقد الفر يق جهود مدافعه خالد سطوحى بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام غول المحلة .

البنك الأهلي بقيادة حلمي طولان ليس أفضل حالا حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع نقطة واحدة من أخر 4 مباريات بالتعادل مع المصري والهزيمة أمام بيراميدز وانبي والزمالك ويسعى لتصحيح أوضاعه وتحقيق الفوز والوصول للنقطة التاسعة.

حلمي طولان المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد أبو جبل ومحمود الزنفلي وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب وأسامة إبراهيم وأحمد توفيق وأحمد ياسين ومحمود الجزار وأمير مدحت وأحمد العش وأحمد سعيد ومحمد فتحي وحمدي علاء ومحمد لعبة ومحمود سيد ومحمد هلال وإسلام جابر وموسى دياوارا و رزاق سيسيه وكريم بامبو وناصر منسي وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة عودة محمود الجزار بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب محمود قاعود .

يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده رجب محمد ومصطفى حسن ومعهم محمود وفا حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو .