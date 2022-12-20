«الصحة»: لقاحات ضرورية لحمايتك فى هذه الفترة

وجهت وزارة الصحة نداءً للمواطنين، بالحرص على تلقي اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا والإنفلوانزا الموسمية، مؤكدة أنها ضرورية للوقاية بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

وأكدت وزارة الصحة في عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، على ضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا؛ للحماية من خطر الإصابة بالعدوى وللحد من انتشارها، كذلك لقاح الإنفلوانزا المومسمية، للحماية من الإصابة بنزلات البرد.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن موافقة مجلس مراقبة عمليات الدم، على اعتماد المعايير القومية الفنية لعمليات نقل الدم، والتي من شأنها تنظيم وتوحيد آليات العمل، بمراكز وبنوك نقل الدم في جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس مراقبة عمليات نقل الدم، الذي عقد برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، رئيس المجلس، حيث اطلع الوزير على مستجدات أعمال اللجان الفنية للمجلس، مؤكدًا العمل على تذليل أي تحديات تواجه السير نحو تحقيق أهداف المجلس.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول دراسة آلية للتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتدريب العاملين ببنوك ومراكز الدم، على المعايير القومية الفنية المعتمدة، بدءًا من التوعية بفوائد التبرع بالدم، والالتزام بالحفاظ على صحة وسلامة المتبرع، وصولًا إلى ضمان سرية جميع بيانات ونتائج المتبرعين باعتبارها من أهم مسئوليات مراكز عمليات الدم.