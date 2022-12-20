بوتين: بإمكاننا تحميل الطائرات البيلاروسية بـ«رؤوس نووية»
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، عن إمكانية تدريب أطقم طائرات الجيش البيلاروسي، والتي تم تجهيزها لاستخدام "رؤوس نووية خاصة".
وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو: "من الممكن مواصلة وتنفيذ مقترح الرئيس البيلاروسي، بشأن إعداد أطقم مقاتلات الجيش البيلاروسي، التي جهزت لاستخدام ذخيرة جوية خاصة (رؤوس نووية).
وتابع: "أؤكد أن هذه الصيغة من صيغ التعاون ليست من اختراعنا، الولايات المتحدة على سبيل المثال، تجري مثل هذه الفعاليات في إطار حلف الناتو منذ عقود".